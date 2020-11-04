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Познер посоветовал не строить иллюзий по поводу выборов в США

17:38, 04 ноября 2020 23
Владимир Познер Владимир Познер Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал президентские выборы в США. По его мнению, кто бы в них ни победил, на отношения между Вашингтоном и Москвой это мало повлияет.

Отношения с Америкой сейчас настолько скверные, что ожидать какого-то серьёзного изменения, кто бы ни был у власти — Байден или Трамп — не приходится, — сказал он порталу Teleprogramma.pro.

Телеведущий полагает, что такая ситуация сохранится в ближайшие годы.

Я бы не строил никаких иллюзий по поводу изменения ситуации к лучшему. Я так не думаю, — добавил он.

Голосование на выборах президента США состоялось 3 ноября. Официально его итоги ещё не подведены, но и Трамп, и Байден уверены в своей победе. По предварительным данным, Байден несколько опережает действующего главу государства по количеству голосов выборщиков — 238 против 213.

Ранее NEWS.ru писал, что пристальное внимание российских СМИ к выборам в США возмутило музыканта Юрия Лозу. По его мнению, РФ это должно быть без разницы, поскольку для США она всегда будет «империей зла», независимо от того, кто станет хозяином Белого дома.

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