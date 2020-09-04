Познер: отравление Навального для Путина хуже, чем его разоблачения

https://static.news.ru/photo/d74e2784-eecb-11ea-bc9e-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Познер считает, что отравление Алексея Навального хуже для российской власти, чем вся совокупная деятельность оппозиционера. По словам тележурналиста, благодаря случившемуся малоизвестный политик стал борцом за справедливость в глазах всего мира.

На Западе о нём узнали все, он стал «Главным оппозиционером» России, «Жертвой авторитарной системы», героем, борцом за справедливость, Путин стал мстительным отравителем, а Россия — страной, которая таким образом расправляется с противниками власти. Отравление Навального гораздо хуже для власти в целом и Путина в частности, чем вся его совокупная деятельность, — приводятся слова Познера на его сайте.

Журналист подчеркнул, что не сомневается в результатах исследования немецких военных. Только, по его мнению, они не доказывают, что к случившемуся имели отношения российские спецслужбы.

Возможно, имели, а возможно, и нет. Кто, какие силы причастны, ещё предстоит выяснить, — отметил он, добавив, что никакой угрозы Навальный Путину не представлял.

Вечером 2 сентября правительство Германии заявило, что 20 августа в России на Навального была совершена атака с помощью химического нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». К такому выводу пришли военные токсикологи, проводившие анализы по запросу берлинской клиники, где в коме лежит россиянин.

Мировое сообщество призвало Россию к ответу. На это МИД РФ заявил, что официальный Берлин не предоставил Москве никаких доказательств, и напомнил, что обследовавшие оппозиционера российские врачи никаких ядов в его организме не выявили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что если информация об отравлении Навального найдёт подтверждение, тогда последует открытие следствия, писал NEWS.ru.