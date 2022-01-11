Постпред США при НАТО не увидела возможности компромисса с Россией 

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит не видит больших возможностей для компромисса с российской стороной по вопросу подхода НАТО к своему расширению. Она добавила, что Вашингтон, страны Европы и Россия настроены на предстоящую встречу, ставки в которой достаточно высоки. Об этом постпред сообщила в интервью телеканалу CNN.

В этом направлении все союзные государства настроены на завтрашний диалог с Россией. Союзники едины в своём послании русским, что в случае если они решат вторгнуться на территорию Украины, они столкнутся с серьёзным ответом от НАТО и Евросоюза, — заявила Смит.

Постпред заявила, что не видит возможностей для достижения компромисса с Россией касательно расширения НАТО.

Москва требует сократить военное присутствие НАТО до уровня начала 1990-х, а также отказаться от размещения своих вооружённых сил в бывших странах СССР, ныне членах Североатлантического альянса.

На этом моменте, позвольте мне быть откровенной, никто не предлагает изменить политику НАТО по части его расширения. <...> Дверь по-прежнему открыта. Никто не имеет права закрывать её ногой. И любое решение касательно расширения будет приниматься только НАТО и заинтересованными странами, — добавила Смит.

Ранее The New York Times назвала переговоры между США и Россией, проходившие 10 января в Женеве, победой Кремля из-за того, что на первый план была выведена проблема расширения НАТО, которая вызывает беспокойство в Кремле. Специалист по России Кадри Лийк отметила, что США были серьёзно подготовлены к переговорам и уровень подготовки послужил сигналом для России.

Заседание Совета НАТО — Россия запланировано на 12 января в Брюсселе. Ориентировочно переговоры будут длиться три часа.