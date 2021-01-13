Постпред РФ отверг претензии Киева об ущемлении прав нацменьшинств в Крыму

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Обвинения Украины, которые касаются ситуации с национальными меньшинствами в Крыму, не имеют под собой оснований. Об этом сказано в заявлении постоянного представителя России при Совете Европы Ивана Солтановского.

Дипломат указал на то, что на протяжении шести лет Россия «активно содействовала укреплению социально-экономических, культурных, религиозных прав национальных меньшинств, проживающих в Крыму. Он уточнил, что речь идёт о представителях армянской, болгарской, украинской, греческой, крымско-татарской, итальянской и немецкой общин.

Усилия российских властей по упрочению межэтнического мира и гармонии очевидны для любого беспристрастного наблюдателя, — заявил Солтановский.

Он отметил, что «в повседневной жизни Крыма нет фактов этнической напряжённости».

Ранее стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал частично приемлемой жалобу Украины по Крыму против Российской Федерации. Однако ряд претензий были отклонены.

В частности, в ЕСПЧ пришли к выводу о недоказанности выдвинутых Киевом целого ряда фактов, писал NEWS.ru. Так, суд отклонил обвинения в убийствах мирных граждан, задержаниях и запугиваниях иностранных журналистов, незаконном изъятии имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политического преследования проукраински настроенных лиц, а также обвинения в отказе регистрировать религиозные и иные организации.