Посол России в США согласился с Трампом, что формат G7 устарел

https://static.news.ru/photo/05479c40-a5ae-11ea-b30f-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/via Globallookpress.com

Российская сторона согласна с мнением президента США Дональда Трампа о том, что формат «Группы семи» (G7) устарел. По сути, это политическое сообщество не подходит для решения актуальнейших мировых проблем, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он отметил, что дипломаты внимательно следят за всеми высказываниями американского президента. Его позиция по «Большой семёрке» не осталась незамеченной.

Мы исходим из того, что решать вопросы мировой политики надо, конечно, не в элитарных каких-то клубах, а в более широкой представленности [различных стран], — сказал Борисов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Формат «семёрки» не отражает должным образом происходящее в мире, согласился он.

При этом посол вновь озвучил позицию России о том, что дискуссию на высшем уровне сложно представить без участия такого мощного геополитического игрока как Китай.

Ранее, как писал NEWS.ru, Трамп заявил, что переносит проведение саммита «Большой семёрки» с июня на сентябрь 2020 года и планирует пригласить на него представителей ещё четырёх стран, включая Россию. Помимо этого, он назвал формат мероприятия устаревшим, так как оно не решает актуальные в современном мире вопросы. В повестке дня анонсированы темы, связанные в том числе и с Китаем.