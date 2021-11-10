Посол России в США назвал пустой тратой времени действия НАТО в Чёрном море

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что действия НАТО в Чёрном море являются проверкой на прочность российской армии и флота. Это происходит на фоне встречи украинской делегации с представителями США, по итогам которой была подписана американо-украинская хартия о «стратегическом партнёрстве». Об этом дипломат сообщил на странице посольства в Facebook.

Настораживает то, что сегодняшняя встреча в Вашингтоне прошла на фоне резкого обострения ситуации в акватории Чёрного моря. Натовские военно-морские и военно-воздушные силы проверяют на прочность нашу армию и флот. Это пустая трата времени и сил, — заявил посол.

Ранее портал Avia.pro сообщил, что после того как Россия заметила подозрительную активность НАТО в Чёрном море, в Соединённых Штатах заявили о готовности проводить военные операции где угодно, несмотря на предупреждения Москвы. Тем самым в Белом доме подчеркнули реальные намерения вмешаться в конфликт в Донбассе.

Стало известно, что удар может быть нанесён через воздушное пространство РФ: Вашингтон не признаёт принадлежность Крыма к России и может проигнорировать какие-либо риски. На вероятность нанесения удара с этого направления указывают полёты самолёта разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США у входа в Керченский пролив.