Власти Польши до сих пор плохо относятся к памятникам в честь Красной армии, находящимся на территории республики. Но Варшава забывает о том, что без подвига советских воинов страны сейчас не было бы на карте, считает посол РФ Сергей Андреев.
Принципиально ничего не меняется. <...>Они (власти Польши. — NEWS.ru) по-прежнему рассматривают их не как памятники воинам-освободителям, а как символ советского доминирования в послевоенный период, — цитирует дипломата ТАСС во время возложения цветов и венков на месте снесённого монумента в честь советскому генералу Ивану Черняховскому.
Он добавил, что памятные мероприятия на месте гибели Черняховского в Пененжно (Польша), несмотря на отсутствие скульптуры, продолжат проводить ежегодно.
Накануне министр иностранных дел республики Яцек Чапутович назвал РФ угрозой Европейскому союзу. По его словам, восточное пространство организовано одним игроком — Россией. Кремль, добавил польский министр, доказал, что готов использовать силу ради достижения своих национальных интересов.
Ранее NEWS.ru писал, что командующий сухопутными войсками Соединённых Штатов в Африке назвал угрозы для США на континенте. По его мнению, в этот список попадают Россия и Китай.