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Президент России Владимир Путин внимательно относится к переводу его слов на иностранный язык и поправляет, если замечает ошибку. Об этом заявил советник департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков. Он вспомнил, что однажды при переводе неправильно назвал страну и реакция Путина не заставила себя долго ждать.

Он повернулся ко мне и строго сказал: «Слушай меня внимательно», — рассказал Садыков в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Переводчик подчеркнул, что детали всех переговоров президента держатся...