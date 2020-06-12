Посол РФ: никто не злорадствует из-за протестов, с которыми столкнулись США

Российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов пожелал американскому народу, чтобы жизнь в стране, которая столкнулась с массовыми беспорядками после убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда, скорее вернулась в нормальное русло.
Прежде всего желаем американскому народу выздоровления, мы желаем, чтобы как можно быстрее жизнь опять вернулась в нормальное русло. Никто из нас не злорадствует и не радуется, какие трудности сегодня испытывают простые граждане США, — сказал Антонов в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
При этом все обвинения в адрес России, которые выдвигают некоторые политики в Штатах и утверждают, что Москва якобы «подзуживает» и дополнительно разжигает протестные настроения, дипломат категорически отверг.
Он назвал такие заявления «образчиком ложных новостей и антироссийской пропаганды, которая широко используется сегодня в американских СМИ».
46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. После убийства во многих американских городах начались беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.
Как писал NEWS.ru, ранее всемирно известная американская правозащитница, борец за права заключённых и чернокожих Анджела Дэвис
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