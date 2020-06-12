Посол РФ: никто не злорадствует из-за протестов, с которыми столкнулись США

https://static.news.ru/photo/ac3b7d84-ada9-11ea-8a1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов пожелал американскому народу, чтобы жизнь в стране, которая столкнулась с массовыми беспорядками после убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда, скорее вернулась в нормальное русло.

Прежде всего желаем американскому народу выздоровления, мы желаем, чтобы как можно быстрее жизнь опять вернулась в нормальное русло. Никто из нас не злорадствует и не радуется, какие трудности сегодня испытывают простые граждане США, — сказал Антонов в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

При этом все обвинения в адрес России, которые выдвигают некоторые политики в Штатах и утверждают, что Москва якобы «подзуживает» и дополнительно разжигает протестные настроения, дипломат категорически отверг.

Он назвал такие заявления «образчиком ложных новостей и антироссийской пропаганды, которая широко используется сегодня в американских СМИ».

46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. После убийства во многих американских городах начались беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.