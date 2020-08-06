Осенняя сессия законотворцев стартует на фоне дискуссий о том, что предвыборная кампания в Госдуму VIII созыва может начаться раньше запланированного срока. Как выяснил NEWS.ru, КПРФ уже готовит программный документ, на основе которого будут разрабатывать и вносить законодательные инициативы. В остальных оппозиционных партиях и в «Единой России» пока сосредоточены на решении вопросов, связанных с исполнением президентских указов и эпидемиологической повесткой.

Среди ближайших задач, стоящих перед всеми депутатами, — принятие бюджета на 2021 год — каждая фракция намерена по традиции внести свои многочисленные предложения. Как сообщают источники NEWS.ru, здесь ожидается достаточно интенсивная дискуссия, так как в условиях неблагоприятной финансово-экономической ситуации все политические силы намерены сосредоточиться на увеличении поддержки различным слоям населения.

Кроме того, как заявил в разговоре с корреспондентом NEWS.ru первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, парламентариям необходимо будет рассмотреть сотни законопроектов, направленных на реализацию новых норм Конституции.

Наша главная задача — обеспечить исполнение всех социальных обязательств государства, реализацию национальных целей, ряд проектов, которые ведёт «Единая Россия» последние несколько лет. Вокруг этого будет серьёзная дискуссия с правительством. Мы бы хотели принять в осеннюю сессию закон, регулирующий аптечный рынок, который предусматривает такие понятия, как аптечные сети, передвижные аптечные пункты, установление определённых антимонопольных ограничений с целью не допустить завышения цен на лекарственные препараты. Мы также предполагаем, что правительство внесёт, а мы будем активно участвовать и дорабатывать законопроект, меняющий закон о занятости населения с целью сделать службу занятости более гибкой и эффективной, а также расширить возможности получения пособий по безработице отдельными категориями граждан. Андрей Исаев первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме

Кроме того. в разговоре с NEWS.ru парламентарий сообщил, что законопроект о внесении поправок в Трудовой кодекс об удалённой работе планируется доработать до начала осенней сессии совместно с профсоюзами и работодателями.

Планируем принять законопроект во втором и третьем чтении осенью, чтобы с января он уже заработал. Есть ещё ряд важных задач, — добавил он.

Кроме того, единороссы планируют довести до конца и комплексный законопроект о гарантии сохранения минимального социального дохода граждан в случае взыскания долгов.

В «Справедливой России» намерены осенью предложить дополнительные нормы в прогрессивную шкалу налога. Как сообщил NEWS.ru замруководителя фракции Олег Шеин, ежемесячный доход более 2 млн рублей справороссы предлагают обложить налогом в более чем 15%.

Появилось заявление президента о том, что по окладам, превышающим 500 тысяч в месяц, будет ставка в размере 15%. Это хорошо, но мы полагаем верным при зарплатах и доходах, превышающих отметку в 2 млн в месяц, вводить более высокую шкалу прогрессивного налога. Насколько выше — мы будем смотреть и делать финансовый расчёт. Второй вопрос касается гаражной амнистии. К примеру, у нас только в Астрахани 30 тысяч гаражей в полумиллионном городе выпали за пределы законодательного регулирования. Их просто сделали незаконными, хотя они никому не мешают. Мишустин публично заявил, что такой закон должен быть. Если мы видим, что правительство вносит его не очень быстро, мы внесём свою версию не позднее, чем в октябре. Олег Шеин член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ещё «Справедливая Россия» планирует подготовить законопроект о регулировании цен на потребительском рынке. По словам Шеина, любые спекуляции с продуктами необходимо законодательно ограничить.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ЛДПР готовят законодательные предложения, касающиеся эпидемиологической обстановки и состава потребительской корзины, срок действия которой заканчивается в декабре. Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что ряд законопроектов, которые либерал-демократы намерены внести, касаются социальной сферы, поддержки сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса.

Мы вынесем в осеннюю сессию предложения по мерам социальной поддержки граждан, индексации пенсий работающим пенсионерам, пособиям для лиц, которые занимаются ведением домашнего хозяйства. Последний законопроект внёс лидер ЛДПР. Также это будут вопросы, связанные с корректировкой тарифов за услуги ЖКХ, решением жилищных вопросов для ветеранов боевых действий. Ещё из приоритетных — повышение МРОТ. В основном всё касается социальной сферы, поддержки сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса. Наконец, будем добиваться увеличения выплат для семей, где инвалиды первой группы сегодня, в соответствии с указом президента, получают суммы, размер которых составляет только 1200 рублей. Ярослав Нилов председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ

В КПРФ же чёткого понимания по приоритетным законопроектам на осень пока, похоже, нет.

Сейчас в партии ведётся работа над предвыборной программой, на основе которой будут определены приоритетные законопроекты, которые внесём в осеннюю сессию, — подчеркнул в беседе с NEWS.ru зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

Впрочем, по словам первого замруководителя фракции КПРФ Николая Коломейцева, коммунисты планируют внести 139 законопроектов.

У нас готово шесть антиофшорных законов, закон об обороте нефти, очередной вариант закона о национализации. Планируем внести 139 законопроектов, поэтому лучше в сентябре говорить об этом. Николай Коломейцев первый замруководителя фракции КПРФ в Госдуме первый замруководителя фракции КПРФ в Госдуме

Всего за время работы в весеннюю сессию депутаты рассмотрели 621 законопроект, приняли 312. В Думе не исключают, что количество принятых законодательных инициатив могло быть значительно больше. Однако, по словам Ярослава Нилова, из-за скорректированного плана работы и введения сокращённого формата рассмотрения ряд проектов законов от парламентской оппозиции был отклонён ещё на уровне рассмотрения в профильных комитетах нижней палаты.