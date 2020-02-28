Члены Совета Федерации РФ Андрей Клишас и Константин Косачев внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект, запрещающий послам России иметь двойное и иностранное гражданство.
Документ
Как ранее сообщал NEWS.ru, Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, которые запрещают лицу, занимающему пост президента РФ или главы региона, иметь счета в иностранных банках и имущество за рубежом.
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