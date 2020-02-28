https://static.news.ru/photo/53480244-5a55-11ea-9c71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены Совета Федерации РФ Андрей Клишас и Константин Косачев внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект, запрещающий послам России иметь двойное и иностранное гражданство.

Документ размещён в базе данных проектов законов Госдумы. Согласно его тексту, послом или представителем РФ за границей может быть назначен лишь российский гражданин, не имеющий паспорта иностранного государства, вида на жительство или любого другого документа, дающего право на постоянное проживание за пределами России.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, которые запрещают лицу, занимающему пост президента РФ или главы региона, иметь счета в иностранных банках и имущество за рубежом.