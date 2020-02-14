https://static.news.ru/photo/9ca4fd54-4fd6-11ea-bdc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ju Zhenhua/Xinhua/Global Look Press

Китайская разведка использует технологические компании КНР в качестве «троянского коня», считает госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Китайская Коммунистическая партия представляет огромный риск для самой идеи Запада, — цитирует дипломата РИА Новости.

При этом он отметил глубокие экономические связи Пекина и Вашингтона.

Накануне представитель Белого дома обсудил с главой МИД Германии Хайко Маасом прекращение огня в Ливии, политику Ирана, ситуацию на Украине, а также борьбу с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России). Чиновники также затронули тему сотрудничества Берлина и Вашингтона.

Кроме того, Помпео встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Разговор получился коротким. После беседы американский чиновник пожелал удачи остальным дипломатам, рассказала официальный представитель российского министерства Мария Захарова. Чиновник из США громко произнёс: Good luck! («Удачи!»), когда вышел из переговорной комнаты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что доклад «12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона», составленный европейскими, российскими и украинскими специалистами, исчез с официального сайта Мюнхенской конференции по безопасности.