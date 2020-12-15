Помпео: РФ сеет хаос и подрывает суверенитет в Средиземноморье

https://static.news.ru/photo/0bfd844a-3ee8-11eb-b91c-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Действия России угрожают стабильности в Средиземном море, так как Кремль распространяет дезинформацию, подрывает суверенитет и сеет хаос, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майк Помпео. Он также считает, что Москва использует для этого разные методы, в том числе и разжигание конфликтов между государствами.

Россия подрывает внутреннюю политику Средиземноморья, поддерживает жестокого диктатора Сирии [Башара Асада] и подпитывает конфликт Ливии с её доверенным лицом. Кто здесь играет в игры? <...> [Глава МИД РФ Сергей] Лавров говорит, что США «играют в игры» в Средиземноморье, но на самом деле США продуктивно работают с региональными партнёрами, — заявил дипломат в своём официальном аккаунте в Twitter.

Russia on the other hand undermines Mediterranean domestic politics, supports Syriaâs brutal dictator, and fuels Libyaâs conflict with its proxy. Who is playing games here? — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 15, 2020

Политик также обвинил Москву в нарушении оружейного эмбарго в отношении Ливии. Помпео считает, что Кремль недавно поддержал наступление в африканской стране сторонников Халифы Хафтара на столицу государства Триполи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия продолжает наращивать военные силы в Крыму и активно развёртывает силы в Черноморском регионе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Глава Североатлантического альянса отметил, что объединение договорилось в дальнейшем укреплять взаимодействие с Украиной и Грузией. По его словам, НАТО отвечает на действия России зеркально, усиливая собственное присутствие в воздухе, на суше и в море.