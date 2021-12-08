Помощник Путина рассказал, каким вышел разговор с Байденом

Разговор презмдентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина получился достаточно откровенным, однако в нём нашлось место для шуток и обмена комплиментами. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. его слова приводит РИА Новости.

По словам Ушакова, президенты беседовали ровно два часа в формате закрытой видео-конференц-связи.

Разговор был достаточно откровенный, имел деловой характер, но вместе с тем было место и для шуток, и обмена комплиментами. Нормальный разговор двух серьезных лидеров, когда обсуждаются серьезные вопросы, — рассказал помощник Путина.

Юрий Ушаков отметил, что президенты понимают, что не должны в будущем сворачивать подобные диалоги. Это способствует поддержанию международной стабильности.

Договорились о том, это было особо подчеркнуто, что с учетом особой ответственности двух стран в поддержании международной стабильности — мы, конечно, должны не сворачивать, а наоборот продолжать диалог на разных уровнях, в том числе и на президентском уровне, — отметил российский чиновник.

В ходе общения лидеры затронули в том числе тему Второй мировой войны.

Оба сказали, что, наверное, надо чаще вспоминать о том, что мы были союзниками. И чаще вспоминать о том, что на наших странах лежит особая ответственность за поддержание мира и стабильности, — сказал Ушаков.

И хотя каких-то явных прорывов, по словам Юрия Ушакова, данный самит не принёс, Путин и Байден продемонстрировали настрой на работу и диалог. В частности, они решили начать обсуждение «чувствительных вопросов».

При этом все два часа, которые длилась видеоконференция, разговаривали только Путин и Байден. По словам Ушакова, он точно не знает, сколько человек находились в комнате с мериканским президентом. Однако Путин обратил внимание, что один из представителей американской делегации использует такую же простую ручку, как и он сам.

А что касается наших представителей, то мы тоже были у экранов и следили за ходом дискуссии и были готовы в случае необходимости взять слово или подсказать нашему президенту по тем или иным практическим вопросам, — отметил Ушаков.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли в онлайн-формате 7 декабря. Они длились около двух часов. Стороны обсуждали эскалацию ситуации вокруг Украины, вопросы кибербезопасности и региональные вопросы, в частности Иран.