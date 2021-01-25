Политолог задался вопросом о принадлежности «дворца Путина» в Геленджике

https://static.news.ru/photo/c48a92da-5f88-11eb-9a81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/Global Look Press

Политолог Владимир Пастухов задал главный вопрос, вытекающий из «расследования» Навального про некий «дворец» в Геленджике, якобы принадлежащий Владимиру Путину. Сам президент и его окружение уже опровергли информацию о том, что поместье размером с Монако принадлежит главе государства.

В связи с этим политолог Владимир Пастухов озадачился вопросом, кому же в таком случае принадлежит особняк, охраняемый ФСО. Свою точку зрения по этому поводу эксперт изложил в своём блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

По мнению Пастухова, «дворец» в таком случае должен принадлежать лицу, обладающему поддержкой российских госкорпораций и привилегиями в виде государственной охраны.

Единственным рациональным объяснением, которое связывает все эти фактические обстоятельства воедино, может быть предположение, что ФСО, ФСБ, Управление делами АП РФ и госкорпорации «Роснефть» и «Транснефть» действуют в интересах какого-то третьего лица, — сделал вывод Пастухов.

При этом политолог подчеркнул особый статус этого «третьего лица».

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин прокомментировал расследование политика Алексея Навального. Он заявил, что ничего из этого фильма ему не принадлежит и никогда не принадлежало.