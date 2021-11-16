Политолог усомнился в российской помощи Белоруссии с миграционным кризисом

Россия скорее всего не станет помогать Белоруссии в разрешении миграционного кризиса, предположил политолог Константин Калачёв в разговоре с Lenta.ru. Он считает, что президент РФ Владимир Путин не готов быть заложником поступков белорусского президента Александра Лукашенко.

Можно до бесконечности возиться с союзником, который местами неадекватен, временами крайне неудобен, но в этой ситуации есть возможность аккуратно отстроиться и продемонстрировать нашу готовность заниматься решением гуманитарных проблем. Защита общей границы — это важно, и это под сомнение не ставится, любая военно-техническая помощь будет оказана в случае необходимости, но обострять не нужно. России не нужно становиться заложником политики Лукашенко, — считает Калачёв.

Он добавил, что Лукашенко спровоцировал кризис и использовал мигрантов как способ давления на Польшу и Запад, а сейчас может начать делать акцент на защиту общей с Россией границы. Но Путин, по мнению Калачёва, не станет ввязываться в этот конфликт.

К миграционному кризису Россия отношения не имеет, Лукашенко здесь действует на свой страх и риск. Наверное, за закрытыми дверями Путин может попросить его вести себя поаккуратнее и успокоиться, — заявил политолог.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал «лживыми» заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что мигранты прибывают в Белоруссию через Москву. Он заявил, что это утверждение не подкреплено фактами.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.