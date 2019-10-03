https://static.news.ru/photo/42e6790a-e5e6-11e9-9a8a-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко (справа) Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Политолог Владислав Ганжара связывает протестные митинги, которые прошли в Киеве против согласования «формулы Штайнмайера», с экс-президентом Петром Порошенко, который, по его мнению, жаждет реванша.

Националисты и разные группы влияния ждали подобного шага от новой администрации Украины. Пока формула определена лишь на бумаге, речь об исполнении ещё не идёт, но мы видим, что это уже используется против Владимира Зеленского, — сказал в эфире радио Sputnik Ганжара.

Он отметил, что силы у националистов уже не те, какими были пять лет назад, когда в них было вложено максимальное количество средств. Зато часть из них — люди, прошедшие войну в Донбассе, для которых национализм — образ жизни и заработка.

Порошенко, который живёт реваншистскими чувствами по отношению к новой власти, заигрывает с этой группой, и я бы связывал эти выступления с его именем, ‒ добавил Ганжара.

Как писал News.ru, 1 октября украинская делегация в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины подписала «формулу Штайнмайера». Такой шаг Киева вызвал резко негативную реакцию у ряда общественных и политических деятелей страны. В частности, ситуацию раскритиковал бывший президент Пётр Порошенко. Он назвал документ «формулой российского происхождения — формулой Путина». По его мнению, подписание может быть легитимизацией «незаконной аннексии Крыма».