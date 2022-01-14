Политолог призвал относиться к новым санкциям, как к словам Жириновского

Новых санкций против России не стоит опасаться и воспринимать серьёзно, так же как, например, слова Владимира Жириновского, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов изданию Lenta.ru. Санкционная инициатива сейчас находится всего лишь на уровне Конгресса США, отметил он.

Нужно делать поправку на то, что законопроект о санкциях пока лишь находится на уровне Конгресса. Если мы будем воспринимать каждое высказывание Владимира Жириновского как позицию Кремля, то можем далеко зайти, — сказал Кортунов.

Ранее курс рубля резко снизился по отношению к мировым валютам, фондовый рынок упал более чем на 20%. Это могло произойти на фоне заявления замглавы МИД Сергея Рябкова о том, что Россия найдёт альтернативы в случае введения новых американских санкций.

В свою очередь Евросоюз продлил на полгода секторальные экономические санкции в отношении России. Ограничения были введены в июле 2014 года «за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины». Запретительные меры, нацеленные на конкретные секторы российской экономики, продлены до 31 июля 2022 года, сообщается в заявлении Совета Евросоюза.