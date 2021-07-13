Политолог предрёк скорую отставку Зеленского после увольнения Авакова

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов прогнозирует скорую отставку президента Украины Владимира Зеленского после увольнения главы МВД Арсена Авакова. Это может произойти уже до Нового года, поделился своим мнением эксперт в беседе с MK.RU.

У Авакова — звериное чутье. Он совершенно чётко ориентируется в происходящем [...]Это даже не тот случай, когда крысы бегут с корабля, — пояснил политолог.

Глава украинского МВД своим поступком сделал «элегантный финт», иронизирует специалист. И, в принципе, уже можно принимать ставки на то, сколько ещё Зеленский пробудет у власти. Скорее всего, бывший юморист покинет пост президента уже до Нового года.

При этом Мартынов обратил внимание, что решение об увольнении Аваков принял после разговора с американским представителем с глазу на глаз. И вряд ли он в дальнейшем пропадёт с украинской политической сцены.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, занимающий свой пост с 2014 года, принял решение уйти в отставку. Своё заявление он сопроводил фразой «Честь имею», которая была написана от руки.