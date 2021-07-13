Политолог предрёк скорую отставку Зеленского после увольнения Авакова
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
00:31, 14 июля 2021
Владимир ЗеленскийФото: Stefanie Loos/dpa/Global Look Press
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Директор Института новейших государств Алексей Мартынов прогнозирует скорую отставку президента Украины Владимира Зеленского после увольнения главы МВД Арсена Авакова. Это может произойти уже до Нового года, поделился своим мнением эксперт в беседе с MK.RU.
У Авакова — звериное чутье. Он совершенно чётко ориентируется в происходящем [...]Это даже не тот случай, когда крысы бегут с корабля, — пояснил политолог.
Глава украинского МВД своим поступком сделал «элегантный финт», иронизирует специалист. И, в принципе, уже можно принимать ставки на то, сколько ещё Зеленский пробудет у власти. Скорее всего, бывший юморист покинет пост президента уже до Нового года.
При этом Мартынов обратил внимание, что решение об увольнении Аваков принял после разговора с американским представителем с глазу на глаз. И вряд ли он в дальнейшем пропадёт с украинской политической сцены.
Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, занимающий свой пост с 2014 года, принял решение уйти в отставку. Своё заявление он сопроводил фразой «Честь имею», которая была написана от руки.