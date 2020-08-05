Политолог осудил экс-депутата Рады за её слова о русскоязычных на Украине

https://static.news.ru/photo/108d7b64-d705-11ea-a8cb-fa163e074e61_660.jpg Ирина Фарион Фото: Ірина Фаріон/facebook.com

Политолог Александр Дудчак прокомментировал заявление бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион о том, что русскоязычным гражданам Украины нужно «паковать манатки».

Дудчак подчеркнул, что украинские СМИ постоянно предоставляют ей возможность высказывать свои русофобские идеи.

Такие речи должны оценивать доктора, это речь нездорового человека. Фарион время от времени выдаёт очередной бред, наполненный ненавистью. Не хотелось бы её слышать с экранов и полос СМИ. Но ей уделяют внимание на Украине, и она постоянно где-то звучит, — сказал политолог в эфире Радио Sputnik.

Он отметил, что слова Фарион отвечают политическим течениям как в парламенте Украины, так и в обществе. По его словам, Общество «маргинализируется», поэтому такие речи находят отклик.

Ирина Фарион известна своей антироссийской риторикой. Ранее она назвала русскоязычных украинцев рабами и оккупантами и призвала запретить гражданам, не владеющим родным языком, работать и получать образование.

Ранее Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины должны вернуться в Московию, так как они остались за гранью парадигмы, писал NEWS.ru.