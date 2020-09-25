Политолог объяснил нежелание Трампа влезать в «тёмную историю» с Навальным

https://static.news.ru/photo/bfb721b0-ff25-11ea-bb27-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп осторожно относится к инциденту с российским оппозиционером Алексеем Навальным и инициативе американских сенаторов ввести в отношении РФ санкции, так как не хочет ввязываться в эту «тёмную историю». Такого мнения придерживается политолог Владимир Можегов.

Дело Навального — это, скорее, повестка демократов. Республиканцы неохотно во всё это вписывались. Мне кажется, не будут дальше это поддерживать. Во всяком случае, Трамп очень осторожно и дистанцированно всё это довёл. И госсекретарь Майк Помпео говорил, что реагировать надо, как только будут известны все факты произошедшего, и что пока не очень понятно, что происходит, — цитирует Радио Sputnik эксперта.

Он считает, что власти США могли бы получить от немцев информацию об Алексее Навальном, однако таких запросов не поступало.

Это была бы какая-то основа для санкций. Но пока таких запросов не поступало. Мне кажется, всё это — сотрясение воздуха. Какая-то тёмная история. Поэтому Трамп не хочет в неё ввязываться. Афера демократов, в которую просто не хочется вляпываться. Демократы будут эту повестку усиленно пиарить, а Трамп будет стоять несколько в стороне от всего этого, — отметил политолог.

Ранее в Госдуме прокомментировали решение инициативной группы сенаторов Конгресса США о введении новых санкций в отношении российских официальных лиц из-за инцидента с Алексеем Навальным. Парламентариев возмутило то, что Штаты вводят санкции, при этом их не смущает, что никаких доказательств факта отравления политика нет.

Как отметил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, настоятельные предложения России предоставить материалы до сих пор не получили должного ответа. По его словам, несмотря на то что Россия давно ликвидировала запасы боевых отравляющих веществ, антироссийски настроенные силы пытаются обвинить страну в использовании запрещённого химоружия и в несовершённом преступлении.

Целью таких обвинений, по мнению депутата, является желание Штатов подогреть новую волну антироссийского негатива в медиа, запугать мировое сообщество «агрессивной» Россией, чтобы помешать развитию диалога между странами.

Группа сенаторов США — как демократов, так и республиканцев — предложила ввести санкции против российских официальных лиц. Сенаторы представили законопроект, предполагающий возможность введения ограничительных мер в отношении тех, кто имеет отношение к случаям нарушения международного права. В их числе американские законодатели называют и попытку отравления Навального.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charité, писал NEWS.ru.