https://static.news.ru/photo/2929d320-635b-11ea-aa5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Navy/YouTube

Атомная подводная лодка Toledo Военно-морских сил США пробила лёд и показалась на поверхности в Арктике. Уникальные кадры распространило командование американских ВМС на своём канале в YouTube.

В ролике видно, как лодка постепенно всплывает на поверхность, после чего члены экипажа выходят наружу и очищают субмарину от льда при помощи бензопилы.

Всплытие подлодки произошло в ходе учений Ice Exercise, которые проводятся в Северном Ледовитом океане. Это произошло неподалёку от российской военной базы «Арктический трилистник».

Ранее, как писал NEWS.ru, американские разработчики показали подводную лодку, которой благодаря искусственному интеллекту не требуется приказ военных для атаки. Проект назван CLAWS, а в документах представлен как автономная система подводного оружия для тайного использования. Вооружить армию новой подлодкой планируется в 2023 году.