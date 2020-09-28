По заветам Ильича: справится ли уборщица с руководством посёлком

Как стало известно, сенсационно выбранная руководителем сельского поселения в Костромской области Марина Удгодская, местная уборщица, пройдёт обучение на специальных курсах и получит квалифицированных помощников. И ей не придётся больше прятаться от своих благодарных избирателей и не выходить с ними на связь.

Её избрание стало, пожалуй, самым ярким событием прошедшего единого дня голосования, на него обратила внимание даже глава Центризбиркома Элла Памфилова. И, естественно, тут же всем на ум пришла искажённая ленинская фраза о том, что у нас, мол, каждая кухарка сможет управлять государством. Искажённая, потому что пролетарский вождь, наоборот, признавал, что не всякая кухарка и рабочий смогут управлять государством, но, дескать, постепенно научим. Правда, предсказывал он и абсолютное отмирание государства, но это уже совсем другая история.

Однако жизнь оказалась ещё круче вождистского завета. Поскольку ни костромская уборщица, ни безработная Анна Щёкина, ставшая в прошлом году избранным мэром Усть-Илимска, никакого предварительного обучения не проходили. И изначально были включены в избирательные бюллетени в качестве технических кандидатов, создающих иллюзию конкуренции. Но избиратели тонкого намёка не поняли и проголосовали по принципу «лишь бы против прежних начальников». Ту же Удгодскую зарегистрировал сам проигравший затем выборы глава тамошнего поселения. Игра в демократию оказалась слишком непредсказуемой.

Анна Щекина anna_schekina/instagram.com

А в 2018 году во Владимирской области неожиданно для Кремля победил также скорее технический соперник действующего губернатора, мало кому в реальности известный Владимир Сипягин. Там по традиции вроде всех серьёзных соперников предварительно зачистили, оставили только, как было заведено, непроходных кандидатов. И нате вам! Причём Владимирская область с тех пор не расцвела, но и хуже там не стало.

На этот раз технический кандидат торжествовал только в самом низовом звене, где, по совести говоря, и «пилить»-то нечего. Но такой подход избирателя тонко уловила команда выздоравливающего Алексея Навального, предложив примитивный, но в чём-то эффективный принцип «умного голосования». Суть его заключается в том, что выбирается один кандидат из числа оппозиции и за него через социальные сети призывают голосовать по принципу — лишь бы против кандидата от партии власти. Результативность такого подхода базируется на выборе какого-то одного фаворита среди оппозиционеров. Дабы голоса выступающих «против» распылялись. На выборах в Мосгордуму он сработал в ряде округов. Но это фрондирующая интеллигентская Москва.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Естественно, вопрос в том, кого назвать «фаворитом». Были и, как считается, обидные сбои, когда, дескать, выбор делался в пользу не того кандидата. В этом сентябре кое-где так называемое умное голосование сработало — голосовали против единороссов. Но в массе избранных 78 тысяч разного уровня депутатов и должностных лиц «улов» последователей Навального был скорее символическим.

Словом, победы «кухарок» при всей их сенсационности носят пока характер исключительности, эдакой местной сенсации, курьёза. Но звоночки продолжают звучать. И делают это всё тревожнее для поборников абсолютной стабильности, оборачивающейся зачастую несменяемостью. Пока на высших уровнях большой политики такую тенденцию удаётся купировать. Сейчас ситуацию стремятся оживить допуском в большую игру новых лиц и партий. Подсчитано даже, что «медовый месяц» новых врио с местным населением обычно длится чуть более полугода. Затем вспыхивающие было надежды постепенно блекнут. Но насколько такие аналитические расчёты сохранят нынешнюю политическую стабильность и станут гарантией от несанкционированных должностных прорывов «кухарок», покажет время.