Глава ЦИК отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах

https://static.news.ru/photo/f7fd915c-ff26-11ea-8972-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала победу уборщицы на выборах главы сельского поселения в Костромской области. По её словам, женщина победила законно, несмотря на то, что позднее призналась, что была техническим кандидатом.

Её право было идти на выборы. Чем человек мотивирует, почему он идёт. <...> Он выполнил все требования, сдал документы так, как надо, не было нарушений во время подсчёта голосов, и выиграл, что можно к ней применить? — сообщила она в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Глава ЦИК отметила, что никакого подлога в данном случае не было. По её словам, за уборщицу отдали голоса сельчане, а причины, по которым баллотируется кандидат, неважны с точки зрения права.

Ранее жительница Чухломского района Костромской области Марина Удгодская выиграла выборы и стала главой Повалихинского сельского поселения. Она рассказала, что стала кандидатом, так как её об этом попросил действующий руководитель поселения Николай Локтев. На момент голосования она работала уборщицей в администрации сельского поселения. По данным ЦИК, она набрала 61,7% голосов, тогда как её оппонент — 34,04%.

Удгодская уже рассказала о своих дальнейших планах. Женщина отметила, что займётся детскими площадками и чисткой заросшей реки, писал NEWS.ru.