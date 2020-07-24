Песков заявил, что дата прямой линии с Путиным ещё не определена

https://static.news.ru/photo/4b995aa4-cda3-11ea-ad1a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Дата проведения прямой линии президента РФ Владимира Путина пока не определена, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее на сайте Кремля было опубликовано поручение главы государства до 1 октября проработать вопрос участия ОНФ в обработке обращений граждан, поступающих на прямую линию.

Сроки проведения прямой линии пока не определены, — цитирует «Интерфакс» ответ Пескова на вопрос, означает ли это поручение, что прямая линия состоится не раньше октября.

Песков добавил, что президентское поручение связано только с определением формата участия ОНФ и волонтёров в процессе сбора и обработки вопросов граждан.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков заявил, что прямая линия Владимира Путина с гражданами России пройдёт в обычном формате. Дата мероприятия будет назначена позже.

Традиционно прямая линия с Путиным проходит в июне. В прошлом году она состоялась 20 июня и продолжалась более четырёх часов. За время трансляции президент России ответил на 81 вопрос. Впервые подобный разговор с россиянами состоялся в 2001 году.