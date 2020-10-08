Песков: трёхстороннего саммита по Карабаху в планах пока нет

https://static.news.ru/photo/1da06192-0949-11eb-b124-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Встреча лидеров России, Азербайджана и Армении по ситуации в Нагорном Карабахе пока не планируется. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что в планах президента Владимира Путина также нет встречи с пребывающим в Россию министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. При этом российский лидер продолжит регулярный диалог с главой армянского правительства Николом Пашиняном, сообщает РИА Новости.

Накануне стал известно, что глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону положение дел Карабахе со своими коллегами из Армении и Азербайджана Давидом Тонояном и Закиром Гасановым.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.