Песков сравнил с бардаком ситуацию в Киргизии

https://static.news.ru/photo/80d2a9a8-094b-11eb-9876-fa163e074e61_660.jpg Фото: Батырбек Мамыркулов/РИА Новости

Происходящие в Киргизии события вызывают беспокойство у властей России. Ситуация в республике напоминает «бардак и хаос», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Это тоже наш продвинутый партнёр. Мы работаем в условиях глубокой интеграции в рамках ЕврАзЭС, СНГ и поэтому, конечно, всё что там происходит, для нас очень важно, — цитирует его РИА Новости.

Песков также добавил, что оснований для разговоров о предоставлении президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову убежища в России нет.

После прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов столицу страны Бишкек охватили акции протеста. Манифестанты требовали пересмотра результатов голосования. Согласно предварительным итогам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%. Центризбирком Киргизии признал выборы недействительными и в ближайшее время планирует назначить новые.

Ранее NEWS.ru писал, что оппозиция Киргизии пыталась запустить процедуру импичмента президента. Парламент на заседании 7 октября должен был принять решение о запуске процесса отстранения Жээнбекова от власти, однако этому помешало отсутствие кворума.