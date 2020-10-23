Песков: Соревнование в нелюбви к РФ стало обычным делом на выборах в США

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Соревнование в нелюбви к Российской Федерации, ставшее обычной практикой на выборах в Соединённых Штатах, вызывает только сожаление. Об этом 23 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, «соревнование в большей нелюбви к России стало уже константой всех избирательных процессов США.

Мы прекрасно себе отдаём в этом отчёт. Можем только выразить сожаление, - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Накануне в американском штате Теннесси прошёл последний раунд дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Дискуссия приятно удивила зрителей: участники обошлись почти без оскорблений и не перебивали друг друга. На этот раз они коснулись не только внутренней, но и внешней политики. Но так и не смогли договориться о том, кого из них Россия не любит больше.

В части дискуссии, касающейся нацбезопасности, модератор Кристен Велкер попросила обоих кандидатов прокомментировать утверждения национальной разведки США о том, что Россия и Иран активно пытаются повлиять на исход выборов. Джо Байден ответил, что таким образом иностранные силы подыгрывают Трампу.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа, писал NEWS.ru.