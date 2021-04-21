Песков: Россия делает всё возможное для урегулирования ситуации в Донбассе

https://static.news.ru/photo/00892b72-a29e-11eb-adeb-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия, наряду с другими участниками Минской группы, делает всё возможное для разрешения конфликта в Донбассе. Однако дело продвигается очень тяжело. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия помогает Донбассу. Люди, которые живут там, — героические и несчастные люди. <...> Они отвергнуты своей Родиной, страной. <...> И они небезразличны для России, — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам Пескова, президенту Владимиру Путину доложено об инициативе украинского лидера Владимира Зеленского встретиться в Донбассе. Однако он мог не успеть с ней ознакомиться из-за подготовки послания Федеральному собранию.

Представитель Кремля добавил, что официальных запросов со стороны Киева о встрече не поступало.

Как сообщалось ранее, в Совфеде призыв Зеленского о встрече с Путиным расценили как актёрское кривлянье. По мнению сенатора Сергея Цекова, украинский лидер пытается переложить на президента РФ ответственность за свою неспособность или нежелание остановить войну в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться на территории военных действий в Донбассе. Политик рассказал, что 19 апреля на встрече политических советников стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия) со стороны РФ прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы максимально точно понять ситуацию.