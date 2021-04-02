Песков рассказал о самочувствии Путина после вакцинации

https://static.news.ru/photo/698a67e2-93a5-11eb-a32f-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

У президента России Владимира Путина нет побочных эффектов спустя десять дней после первой прививки российской вакциной от COVID-19. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Нет. Никаких симптомов нет, — приводит РИА Новости ответ Пескова на вопрос о самочувствии Путина после вакцинации.

О намерении вакцинироваться Владимир Путин сообщил 22 марта во время совещания по вакцинации населения. Прививку он сделал на следующий день, мероприятие было непубличным. Дмитрий Песков уточнил, что президент не является сторонником вакцинации «под камеры», он и без этого многое делает для пропаганды российских вакцин.

Как сообщал NEWS.ru, Песков заявил, что никто, кроме самого Путина и его врача, не знает, какой вакциной он решил воспользоваться. Вместе с тем он отметил, что Путин получил только первый компонент препарата. Соответственно, по словам Пескова, главе государства предстоит ещё одна прививка — это произойдёт приблизительно через три недели после первого укола.