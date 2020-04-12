Песков рассказал, как Путин ослушался экспертов на космодроме Восточный

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Глава РФ Владимир Путин остался на запуск ракеты «Союз-2.1а» на космодроме Восточный в 2016 году после отложенного старта, хотя эксперты советовали покинуть объект и продолжить рабочий визит, рассказал пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

Ракета не полетела, и эксперты, конечно, сразу стали прорабатывать продолжение программы президента уже в Москве, в других регионах, с тем, чтобы покинуть космодром <...>представьте себе, что в присутствии президента ракета не полетела бы во второй раз, это был бы, наверное, совсем нежелательный сценарий, — приводит слова представителя Кремля телеканал «Россия 1».

Он также ответил на критику в адрес президента за визит в больницу в Коммунарке, где лечат больных коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). По его словам, политик всегда считает нужным убедиться изнутри, как функционирует система в чрезвычайной ситуации. Действия Путина нельзя считать безрассудством, поскольку он принял все необходимые меры предосторожности.

25 марта главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко встретил президента России Владимира Путина, который спонтанно посетил больных COVID-19. Глава государства оделся в защитный костюм и пообщался с медперсоналом и пациентами учреждения. 31 марта появилась информация о том, что сам главврач оказался инфицированным, писал ранее NEWS.ru.