В Кремле ответили на идею турецкого профессора о сделке по Крыму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею турецкого профессора, согласно которой Анкара признает Крым российским в обмен на признание Северного Кипра. Его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, российские регионы никогда не будут предметом сделок.

Во-первых, вряд ли уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары. Во-вторых, конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок, это исключено, — подчеркнул Песков на пресс-конференции.

Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил, что Москве следует смириться с тем, что Анкара поставляет оружие Киеву. Турецко-украинские отношения не представляют угрозу для России.

Российский сенатор Сергей Цеков отреагировал на слова Унала о возможной сделке по Крыму между Москвой и Анкарой. Он отметил, что её обсуждение возможно пока только в теории.