Песков отказался комментировать планы Навального судиться с ним

https://static.news.ru/photo/fe328bf6-048d-11eb-ac73-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 2 октября попросили прокомментировать планы оппозиционера Алексея Навального подать на него в суд. Представитель Кремля отказался говорить на эту тему и порекомендовал перечитать сказанное им накануне.

В четверг, 1 октября, Навальный заявил о намерении подать в суд на Пескова. Поводом для принятия такого решения стали высказывания представителя Кремля, согласно которым политик «работает со специалистами ЦРУ США».

Навальный заметил, что раньше его называли «агентом, разваливающим Россию», а теперь «понизили» до того, кто просто работает со спецслужбами. Оппозиционер привёл в пример цитату Пескова, в которой пресс-секретарь главы государства говорит следующее: «Не политик работает с ЦРУ, а ЦРУ работает с ним».

Судя по всему, именно эти свои слова представитель Кремля и попросил журналистов перечитать.

Я порекомендую ещё раз перечитать то, что я сказал вчера, — цитирует ответ Пескова ТАСС.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. По словам представителей Навального, вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, находившихся в его номере.

Ранее Алексей Навальный, который в настоящее время находится в Германии после лечения в клинике Charité, заявил в разговоре с немецкими журналистами, что не боится вернуться в Россию. Также оппозиционер рассказал, кто, по его мнению, стоит за отравлением. По предположению Навального, в произошедшем виноват Путин. Других версий случившегося, как отметил политик, у него нет.

Как передавал NEWS.ru, высказывания Навального в адрес президента РФ Владимира Путина стали оскорбительными, безосновательными и недопустимыми, заявил Песков.