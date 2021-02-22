Песков опроверг данные о присутствии Медведева на обеде Путина и Лукашенко

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг появившуюся информацию о том, что зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев присоединится к обеду, который проведут лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в Сочи.

Нет, это не так, — сообщил ТАСС представитель Кремля, комментируя сообщения СМИ и Telegram-каналов.

Лукашенко приехал в Сочи для проведения приговоров с Путиным. В ходе мероприятия он поблагодарил Путина за экономическую помощь, которую Россия оказывает белорусским властям. Он заявил, что Москва «не зря» даёт деньги Минску, они «не выброшены на ветер».

Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что стороны не планируют проводить совместную пресс-конференцию после мероприятия. При этом переговоры, по словам пресс-секретаря президента РФ, ожидаются «весьма продолжительные» и затронут весь спектр отношений между двумя странами.

Путин в ходе встречи заявил, что инструменты взаимодействия России и Белоруссии хорошо отлажены. Президент РФ добавил, что сотрудничество двух стран на региональном уровне также развивается, писал NEWS.ru.