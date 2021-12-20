Песков: оценивать реакции Запада по «гарантиям безопасности» рано

В Кремле позитивно отреагировали на данные о готовности Запада обсуждать предложения России по «гарантиям безопасности», однако оценивать эти реакции преждевременно, поскольку субстантивного ответа ещё нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Проекты соглашений по безопасности опубликовал МИД РФ. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, присоединение Украины и других стран бывшего СССР.

Пока рано ещё оценивать, мы, безусловно, слышали слова, но больше всего со ссылкой на источники, о готовности вести обсуждения. Это, наверное, позитивный фактор. Но субстантивного ответа пока нет, поэтому рано давать оценки, — сказал Песков.

МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО и, в частности, с США 17 декабря. В них Москва предлагает Альянсу взять обязательство о дальнейшем нерасширении на Восток, а также о неприсоединении Украины и других стран бывшего СССР.

Кроме того, стороны обязуются не создавать условий, которые могут быть расценены оппонентом как угроза. Также Москва предлагает договориться о предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолётов и отвести районы оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия — НАТО. В договоре предлагается закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны.