https://static.news.ru/photo/7424a5a4-4415-11ea-8ab3-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Развитие Соединёнными Штатами Америки отношений с другими странами — суверенное право Белого дома, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал визит госсекретаря США Майкла Помпео в государства СНГ и на Украину. Дипломат, кроме Киева, посетил Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

В данном случае это абсолютно самостоятельное явление, это суверенное право каждой страны осуществлять международные отношения в глобальном или региональном плане, — цитирует чиновника ТАСС.

На Украине Помпео встретился с главой МИД Вадимом Пристайко. Он заявил американскому коллеге о стремлении Киева привлечь стратегические инвестиции Штатов в военно-техническую и энергетическую отрасли.

Пристайко в разговоре с Помпео напомнил, что Украина является партнёром США в деле поддержания безопасности в мире. Дипломат также выразил американскому партнёру благодарность за «системную поддержку и расширение практической помощи» Киеву.

Как писал NEWS.ru, 29 января Штаты расширили антироссийские санкции за счёт чиновников города Севастополя, который американцы и европейцы считают оккупированной частью Украины. В Госдуме новые ограничительные меры Вашингтона назвали оскалом «беззубого пса».