Песков объяснил слова Путина о «красных линиях»

https://static.news.ru/photo/d33865b0-a352-11eb-baf0-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слова президента РФ Владимира Путина о «красных линиях» означают, что Россия готова к сотрудничеству, однако не допустит ущемления своих национальных интересов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Представитель Кремля пояснил, что линии, о которых говорил президент, связаны с национальными интересами России. Они также касаются отношений с международными объединениями и другими странами, включая Украину.

Россия не является участницей конфликта на Донбассе, это внутриукраинский конфликт. Именно Украина должна его решать, а Россия вместе со странами — участницами Минского формата готова и дальше делать всё возможное, всё от неё зависящее, чтобы помочь Украине решить свой внутренний конфликт, — сказал Песков.

Ранее в послании Федеральному собранию Владимир Путин посоветовал странам Запада не переступать «красную черту» в отношениях с РФ. По словам главы государства, у РФ есть национальные интересы, которые она будет твёрдо отстаивать в рамках международного права, а с теми, кто отказывается принимать этот факт, она найдёт путь отстоять их. Президент подчеркнул, что против РФ не прекращаются недружественные акции, в том числе вводятся незаконные санкции в экономике.

Российский лидер также предупредил, что на любые угрозы безопасности граждан, на любые провокации «ответ России будет быстрым, асимметричным и жёстким». При этом Путин добавил, что РФ хочет иметь хорошие отношения со всеми участниками международного общения, в том числе и с теми, с кем отношения в последнее время, «мягко говоря, не складываются».