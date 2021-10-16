Песков объяснил, почему Путин не общается с Зеленским

В настоящее время Кремль не видит перспектив встречи российского президента Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом в интервью на телеканале «Россия 1» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что Киев взял курс на выход из Минских соглашений и именно это является главным препятствием для переговоров.

Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей. Именно украинские власти не выполняют минские договорённости, — сказал Песков.

Он добавил, что Путину сложно выстраивать диалог с Зеленским, поэтому он отдельно ведёт переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые, в свою очередь, доносят его позицию украинскому лидеру.

Понимаете, очень сложно говорить с господином Зеленским. Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так. Ну, это не так, — сказал Песков.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил мнение, что возможная встреча президента РФ Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским поставит последнего «в шпагат». По его словам, российский лидер будет встречаться с Зеленским, только если получит от этого какую-либо выгоду.

Экс-министр также выразил мнение, что Путин постарается усилить зависимость Украины от России. В частности, речь идёт об энергетической сфере.