https://static.news.ru/photo/2abafc34-ea87-11e9-9b19-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Обвинительные приговоры по «московскому делу», вынесенные судами в отношении участников массовых протестов против недопуска до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, не являются политическими. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы их (приговоры. — News.ru), как вы знаете, не комментируем. Здесь нет, и не может быть какой-то политики, — цитирует Пескова « Интерфакс ».

Таким образом пресс-секретарь Владимира Путина ответил на вопрос СМИ о том, видят ли в Кремле политику в делах против преследуемых властями граждан.

СК завёл уголовные дела о «массовых беспорядках» и нападениях на силовиков после того, как 27 июля в Москве прошла акция протеста за допуск к выборам в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Реальные сроки уже получили Данил Беглец, Евгений Коваленко, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев.

Кроме того, за твит о детях силовиков к пяти годам колонии приговорили Владислава Синицу, Константина Котова — к четырём годам по «дадинской» статье, актёра Павла Устинова — к трём с половиной годам за вывихнутое плечо росгвардейца, который его задерживал, но позднее срок заменили на условный.

Как писал News.ru, по данным опроса «Левада-центре», почти 40% россиян назвали политически мотивированными судебные приговоры в рамках «московского дела».