https://static.news.ru/photo/fbee181a-5948-11ea-8023-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана не планируется 5 марта в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пока в планах у президента Путина 5 марта такой встречи нет, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встречу по ситуации в сирийской провинции Идлиб может принять Стамбул. По словам политика, дата мероприятия согласована — оно пройдёт 5 марта. Эрдоган отметил, что сейчас обсуждается формат — это будут двусторонние или четырёхсторонние переговоры.

20 февраля 2020 года российские бомбардировщики Су-24 атаковали поддерживаемых Турцией террористов, которые начали наступление в Идлибе. Боевики попытались сбить самолёты, однако им это не удалось. Турция обратилась за помощью к США. Она запросила несколько ЗРК Patriot для противостояния российским войскам, писал NEWS.ru.