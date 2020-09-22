Песков: дата инаугурации Лукашенко – внутреннее дело Минска

https://static.news.ru/photo/9951e3e6-fd83-11ea-b5d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пул Первого

Кремль считает исключительно внутренним делом Белоруссии назначение даты вступления в должность президента этой страны, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Он предпочёл никак не комментировать мероприятие, состоявшееся в Минске 23 сентября 2020 года.

Я предпочту никак не комментировать, ибо это абсолютно суверенное внутреннее решение белорусского руководства, если такое решение принято, значит, так посчитали целесообразным, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Таким образом Песков ответил на вопрос о своевременности инаугурации главы Белоруссии Александра Лукашенко. Во время процедуры вступления в должность он заявил, что Минску ещё много предстоит сделать ради защиты суверенитета и независимости республики.

Политик отметил, что «в этот торжественный день президент даёт клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством».

Лукашенко тайно принёс присягу президента Белоруссии. На неё было приглашено несколько сотен человек, в частности высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики.

После принесения присяги председатель Центральной комиссии Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента республики.

Выборы главы государства состоялись 9 августа. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. После голосования в стране вспыхнули митинги. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы. Также люди выступают против милицейского произвола и требуют привлечь к ответственности виновных в насилии над гражданами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что белорусская таможня перестала пропускать в страну любые польские товары. Туристов на границе ставят перед выбором: либо они избавляются от польских покупок, либо возвращаются с ними назад.