Первые избиратели из ЛНР прибыли в Ростовскую область для голосования

Первые избиратели из самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) прибыли на участки в Ростовскую область, чтобы проголосовать на выборах в Госдуму. Туда их будут доставлять автобусами в течение всех трёх дней голосования, сообщает РИА Новости.

Начальник отдела по гуманитарным вопросам администрации Луганска Владимир Титаренко рассказал , что жители республики, желающие проголосовать на территории России, смогут воспользоваться специальными бесплатными автобусами, которые доставят их на участки. Отъезжающих обеспечивают сухим пайком, водой и масками. С утра автобусы будут выезжать каждые 10 минут, позже интервал будет увеличен.

Ранее глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвал сограждан голосовать за российских депутатов на выборах в Госдуму РФ, добавив, что сам отдаст свой голос за одного из кандидатов. Глава ДНР Денис Пушилин уже проголосовал в режиме онлайн.

В онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу могут принять участие жители Донецкой и Луганской народных республик, получившие российское гражданство в упрощённом порядке в соответствии с указом президента РФ. Они включены в списки избирателей в Ростовской области. При этом россияне из ДНР и ЛНР также должны быть пользователями единого портала госуслуг с подтверждённой учётной записью.

В Госдуму выберут 225 депутатов по партийным спискам от 14 партий, ещё 225 — по одномандатным округам. Партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Порог явки избирателей в этом году не установлен. Выборы будут идти три дня с 17 по 19 сентября.