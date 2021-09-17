Первые избиратели из ЛНР прибыли в Ростовскую область для голосования

Первые избиратели из самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) прибыли на участки в Ростовскую область, чтобы проголосовать на выборах в Госдуму. Туда их будут доставлять автобусами в течение всех трёх дней голосования, сообщает РИА Новости.
Начальник отдела по гуманитарным вопросам администрации Луганска Владимир Титаренко
Ранее глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвал сограждан голосовать за российских депутатов на выборах в Госдуму РФ, добавив, что сам отдаст свой голос за одного из кандидатов. Глава ДНР Денис Пушилин уже проголосовал в режиме онлайн.
В онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу могут принять участие жители Донецкой и Луганской народных республик, получившие российское гражданство в упрощённом порядке в соответствии с указом президента РФ. Они включены в списки избирателей в Ростовской области. При этом россияне из ДНР и ЛНР также должны быть пользователями единого портала госуслуг с подтверждённой учётной записью.
В Госдуму выберут 225 депутатов по партийным спискам от 14 партий, ещё 225 — по одномандатным округам. Партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Порог явки избирателей в этом году не установлен. Выборы будут идти три дня с 17 по 19 сентября.