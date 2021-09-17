Глава ЛНР пообещал проголосовать на выборах в Госдуму

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвал сограждан голосовать за российских депутатов на выборах в Госдуму РФ, добавив, что сам отдаст свой голос за одного из кандидатов. Об этом стало известно из обращения лидера республики, опубликованном на информационном портале ЛНР.

Сегодня я обязательно проголосую и призываю каждого жителя Луганской народной республики-гражданина России отдать свой голос за одного из кандидатов в депутаты Государственной думы Российской Федерации, — заявил Пасечник.

При этом голосовать смогут только те жители ДНР и ЛНР, которые в упрощённом порядке получили российское гражданство в Ростовской области. Избирательных участков на территориях самопровозглашённых республик не будет, но желающие всё равно смогут проголосовать либо по Интернету, при наличии верифицированного аккаунта на Госуслугах, либо в Ростовской области, куда из ДНР и ЛНР сегодня, 17 сентября, уже отправились первые автобусы.

В Госдуму выберут 225 депутатов по партийным спискам от 14 партий, ещё 225 — по одномандатным округам. Партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Порог явки избирателей в этом году не установлен. Выборы будут идти три дня с 17 по 19 сентября.

Ранее замглавы ЦИК Николай Булаев признался, что все избирательные участки России готовы к предстоящим выборам в Госдуму РФ, подчеркнув, что избирательная кампания сейчас — одна из самых больших за последние годы.