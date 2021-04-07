Патрушев оценил российско-американские отношения

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Отношения между Россией и США находятся на очень низком уровне, но Москва надеется на их налаживание об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Политическая ситуация сегодня действительно неблагоприятная, отношения двух стран на самом низком уровне с окончания Холодной войны, — цитирует его «Коммерсант».

Он отметил, что на протяжении всей истории взаимодействия двух стран в решающие моменты Москва и Вашингтон, несмотря на разногласия, демонстрировали способность к сотрудничеству. В связи с этим российская сторона надеется, что в США «возобладает здравый смысл» и начнётся предметный диалог.

Патрушев добавил, что со стороны Москвы готовность к переговорам есть. По его словам, в первую очередь необходимо обсуждать стратегическую стабильность и контроль над вооружениями.

Вместе с тем секретарь Совбеза РФ отметил, что перспективы развития российско-американских отношений следует оценивать трезво и прогнозы в этом вопросе сложно назвать обнадёживающими.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова проявлять гибкость в отношениях с США, но она не может быть бесконечной — есть определённые границы и красные линии, за которые Москва переступать не будет.