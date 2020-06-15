Памятник Коневу станет главной темой на консультациях Чехии и России

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Ситуация вокруг памятника маршалу Ивану Коневу в Праге станет главной во время консультаций России и Чехии, сообщил чешский посол в РФ Витезслав Пивонька.

По его словам, стороны уже обсудили начало переговоров, в том числе по политическим вопросам. Он уточнил, что консультации пройдут через несколько недель, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Пивонька, которого 15 июня вызвали в МИД РФ, рассказал, что в дипведомстве ему сообщили об ответных мерах Москвы на высылку российских дипломатов. По его словам, директор Третьего европейского департамента Олег Тяпкин назвал фамилии двух дипломатов Чехии, которых объявят персонами нон грата.

Напряжённость между странами обострилась в апреле после демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге и переноса его в музей. В Москве восприняли это как нарушение Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года.

После этого в чешских СМИ появились сообщения о том, что в страну якобы приехал русский шпион, чтобы отравить ответственных за снос памятника.

5 июня МИД Чехии направил посольству РФ в Праге ноту с уведомлением о высылке из страны двух сотрудников диппредставительства. Чуть ранее о признании дипломатов персонами нон грата заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш. 8 июня российские дипломаты вернулись в Москву.