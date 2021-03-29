Памфилова переизбрана на пост председателя ЦИК

https://static.news.ru/photo/ed48f0a8-9071-11eb-94f7-96000091f725_660.jpg Фото: CEC Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Члены Центральной избирательной комиссии тайным голосованием переизбрали Эллу Памфилову председателем на ближайшие пять лет. За неё проголосовали большинство участников, сообщает РИА Новости.

Стоит заметить, что Памфилова вошла в ЦИК по квоте президента РФ Владимира Путина. Она возглавляла комиссию с марта 2016 года.

Кандидатуру Памфиловой представила член ЦИК Людмила Маркина. Ещё одним кандидатом на пост стал Александр Курдюмов — член Центризбиркома по квоте от Госдумы от партии ЛДПР. В результате за Памфилову проголосовали 14 человек, а за Курдюмова — один.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что для России и её суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан. Глава государства также выразил уверенность, что «профессионализм, твёрдая приверженность традициям, заложенным предшественниками», позволят членам Центризбиркома состава 2021–2026 годов провести предстоящую избирательную кампанию «на достойном уровне».