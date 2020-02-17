https://static.news.ru/photo/4d0ae73c-5165-11ea-8723-fa163e074e61_660.jpg Фото: Coronavirus Prevention Office/Global Look Press

Роспотребнадзор готов предложить меры по усилению ответственности за нарушение карантинного режима. Об этом заявила главный санитарный врач России Анна Попова, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме.

Санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через госграницу РФ усилен с января 2020 года. В его рамках все граждане с симптомами ОРВИ, прибывшие из Китая, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и подвергаются лабораторным исследованиям на возбудителя инфекции.

В итоге было выявлено два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди приехавших в Россию граждан КНР. Они уже вылечились. 12 февраля их выписали из больницы.

Как писал NEWS.ru, к 17 февраля эпидемия охватила более 71 тысячи человек, из которых 99% — жители Китая. С начала года жертвами коронавируса стали около 1,7 тысячи инфицированных. Выздоровели более 11 тысяч.

В середине февраля Китай запустил производство первого лекарства от болезни.