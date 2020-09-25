Нарушают международное право: в РФ ответили Западу на непризнание Лукашенко

https://static.news.ru/photo/c959f3b2-ff18-11ea-8cf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Отказ некоторых европейских государств признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии является косвенным вмешательством во внутренние дела республики. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле не приветствуют подобные демарши, так как они «противоречат вообще международному праву».

Эти решения, безусловно, не способствуют развитию диалога. <...> Такие решения однозначно будут тормозить и затруднять ведение диалога этих государств с Белоруссией, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что отказ ряда стран признавать легитимность Лукашенко не отразится на отношениях Москвы и Минска и перспективах дальнейшего развития двусторонних отношений.

По словам представителя Кремля, «и Белоруссия, и Россия — это суверенные страны, которые выстраивают свои отношения без оглядки на другие государства».

В Белоруссии уже второй месяц продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко вступил в должность президента и принёс присягу. Однако инаугурация лишь усилила протесты в стране, а целый ряд стран Запада отказались признавать политика легитимным главой государства, некоторые объявили о подготовке санкций против республики.