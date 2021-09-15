Отставку губернатора Владимирской области назвали фейком

Пресс-секретарь главы Владимирской области Ольга Петрова назвала фейком сообщения о том, что глава региона Владимир Сипягин уходит в отставку. Она отметила, что чиновник не собирается в Госдуму, несмотря на стремительно распространяющиеся слухи. Её слова приводит «Подъём».

Информация не соответствует действительности, — сказала она Telegram-каналу.

Как писал РБК со ссылкой на собственные источники, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин якобы написал заявление об отставке. Планировалось, что об уходе со своего поста и переходе в Госдуму он объявит на следующей неделе. Источники также уточнили, что на его место планировалось назначить чиновника со стороны, не связанного с местными элитами.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал слухи о своей отставке. Он заявил, что не намерен покидать пост, а подобные сплетни появляются «каждую неделю, и это нормальный процесс». Журналисты поинтересовались, на какую должность руководитель региона собирается переходить на фоне сообщений о его отставке. Политик отметил, что он намерен остаться на своём посту.