Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал слухи о своей отставке. В эфире телеканала «Россия 24» он заявил, что не намерен покидать пост, а подобные сплетни появляются «каждую неделю, и это нормальный процесс».

Журналисты поинтересовались, на какую должность руководитель региона собирается переходить на фоне сообщений о его отставке. Политик отметил, что он намерен остаться на своём посту.

Сложно сказать, я никуда не собирался точно. У меня всегда два варианта: пойти по решению главы государства, соответственно, если моя работа будет признана неэффективной, либо в результате выборов, соответственно, если это признают крымчане, — сказал он.

По словам Аксёнова, почти каждую неделю появляются фейковые сообщения о том, что он либо уходит в отставку, либо переходит на другую должность.

Я не помню, чтобы у меня хоть один месяц был, где меня не «сняли» и не «назначили» на какую-нибудь должность, — заключил глава Крыма.

Ранее глава Аксёнов заявил, что в должности руководителя республики, которую занимает с 2014 года, допускал ошибки. Все они были связаны с кадровыми решениями. Он добавил, что сейчас перед его командой стоит задача превратить полуостров в регион-донор с комфортной и качественной жизнью.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с Россией высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».