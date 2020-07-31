«Отличный домик»: Дегтярёв подтвердил данные из расследования Навального

https://static.news.ru/photo/0aed9e74-d367-11ea-9e3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Викентий Барковский/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв прокомментировал расследование «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального о его недвижимости. Он подтвердил изложенные ФБК факты.

Он сообщил, что его родители действительно владеют домом, который авторы расследования оценили в 100 млн рублей.

Отличный домик, мне там нравится. Я скучаю по нему. Это дом, где живут мои родители, которые, продав всё нажитое за всю свою жизнь имущество, а отцу, на всякий случай 71 год, и они работали много за границей, вот, продав всё имущество построили дом в Подмосковье, — сказал он в эфире телеканала «Губерния».

Родители политика продали всё своё имущество и на эти деньги построили себе дом в Московской области. Сейчас они живут в этом здании, однако на участке продолжается строительство, в связи с чем пристройка официально не зарегистрирована. Строение встанет на учёт, когда будет закончено.

Да что там (в расследовании ФБК, — NEWS.ru) ещё обсуждать-то. Я посмотрел. Ничего интересного, как всегда, цифры из пальца. По факту, правда, дом есть, квартира есть, а как иначе, — подчеркнул политик.

Согласно расследованию ФБК, семья Дегтярёва владеет домом и квартирой, общая стоимость которых достигает 125 млн рублей.

Дом в двух километрах от МКАД оформлен на отца политика, его официальная площадь — 266 кв. м., а реальная достигает 1000 кв. м. Он был куплен спустя месяц после выборов мэра Москвы в 2013 году, в которых участвовал Дегтярёв. Навальный считает, что таким образом московские власти отблагодарили политика за работу в качестве фиктивного кандидата.

В 2018 году Дегтярёв снова участвовал в выборах на пост главы столицы, а после них департамент городского имущества распорядился продать ему квартиру. По данным ФБК, рыночная цена этой недвижимости у станции метро Академическая составляет 25 млн рублей.

Согласно декларациям, Дегтярёв с 2011 по 2018 год заработал 31,5 млн рублей. Его родители всю жизнь работали врачами.

Ранее Дегтярёв дал интервью генеральному продюсеру телеканала RTVi Сергею Шнурову, в ходе которого рассказал, почему он напрямую не общается с митингующими. По его словам, его «кресло ко многому обязывает», поэтому он в первую очередь должен был разобраться с накопившимися делами, писал NEWS.ru.